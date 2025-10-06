رئيس وزراء هنغاريا يختتم زيارته اذربيجان

غابالا، 7 أكتوبر، أذرتاج

اختتم رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان زيارته اذربيجان في السابع من أكتوبر اليوم.

وكان حرس الشرف قد اصطف على ارض مطار غابالا الدولي على شرف الضيف الرفيع.

وكان في وداع رئيس الوزراء الهنغاري وزير الثقافة الاذربيجاني عادل كريملي ومسؤولون آخرون.