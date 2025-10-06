اعتماد "إعلان غابالا" وانتقال رئاسة منظمة الدول التركية إلى أذربيجان
باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج
أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في بيان صحفي حول نتائج القمة الـ 12 لمجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية عن نقاط مهمة وتم في ختام القمة اعتماد "إعلان غابالا" وتولت جمهورية أذربيجان رئاسة المنظمة لمدة عام قادم.
وأفاد الوزير بايراموف أن الاجتماع شهد تبادلاً شاملاً للآراء حول تعميق الحوار السياسي وتعزيز التكامل الاقتصادي ودفع أمن النقل والطاقة وضرورة العمل المشترك ضد التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكد الإعلان مجدداً على تعزيز التضامن والثقة المتبادلة في العالم التركي والالتزام بمبادئ السيادة والاستقلال. كما أبرز دور المنظمة "كمنصة بنّاءة" في تعزيز السلام الإقليمي وأشار إلى أهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات مثل التضليل الإعلامي والتهديدات السيبرانية وتغير المناخ.
وأضاف بايراموف أن القادة أشاروا إلى الأهمية الاستراتيجية لتطوير طريق النقل الدولي "الممر الأوسط"، بما في ذلك "ممر زنكزور". وأكدوا أن ذلك سيساهم بشكل كبير في زيادة الترابط التجاري والتعاون الاقتصادي داخل المنطقة.
