أذربيجان تختتم منافسات المصارعة الرومانية في ألعاب رابطة الدول المستقلة بـ 6 ميداليات

كنجة، 7 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت منافسات المصارعة اليونانية الرومانية في الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها أذربيجان لأول مرة.

وفازت أذربيجان بـ6 ميداليات في هذه المنافسات التي أقيمت في مجمع كنجة الأولمبي الرياضي.

وحقق المنتخب الأذربيجاني 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية حيث حصل على الميداليات الذهبية إيلشاد عباسوف في الوزن الـ 51 كغم وعلي نظروف في الوزن الـ 60 كغم وإسلام سلطانوف في الوزن الـ 71 كغم.