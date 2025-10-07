أذربيجان والسعودية تبحثان مسائل التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الصحي النباتي

باكو، 8 أكتوبر، (اذرتاج)

عُقد اجتماع عبر الاتصال المرئي بين ممثلي وكالة أذربيجان للأمن الغذائي ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.

أفادت اذرتاج نقلا عن إدارة دعم المعلومات والحلول المبتكرة للوكالة أن الاجتماع شهد مناقشة تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الصحي.

واحيط الجانب السعودي علما بقائمة الكائنات الضارة التي تُطبق في الدوائر المحدودة داخل البلد ومتطلبات الحجر الصحي للاستيراد.

وكانت في صدارة المناقشات مسائل زيادة صادرات البيض واللحوم ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات الزراعية تحت الرقابة الصحية النباتية إلى المملكة العربية السعودية. كما تم تبادل الآراء حول آفاق توسيع التعاون في مجالات الخدمات البيطرية والصحية النباتية.

كما نوقشت سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.