وفد أذربيجان يحضر الجلسة السنوية الـ71 للجمعية البرلمانية للناتو

باكو، 8 أكتوبر، (اذرتاج)

يسافر رئيس اللجنة المؤقتة للجمعية الوطنية الأذربيجانية لشؤون التدخلات الخارجية والتهديدات الهجينة رامد نمازوف وأعضاء الوفد طاهر ميركيشيلي وكامران بايراموف وكونول نور اللهيفا وسمير ولييف إلى مدينة ليوبليانا السلوفينية في 9 أكتوبر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المجلس الوطني ان الوفد يشارك في الجلسة السنوية الـ71 للجمعية البرلمانية التابعة للناتو.