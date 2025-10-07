رئيس برلمان كرواتيا يزور ضريح الزعيم الوطني و مقابر الشهداء

باكو، 5 سبتمبر، (أذرتاج)

زار رئيس برلمان كرواتيا جوردان ياندروكوفيتشمع والوفد المرافق له مقبرة الشرف على هامش زيارته باكو 8 أكتوبر اليوم ووضع باقات من الزهور أمام ضريح مؤسس دولة أذربيجان المستقلة المعاصرة والزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف إحياء لذكراه الخالدة.

ثم زار الضيوف مقبرة الشهداء ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الخالد" إحياء لذكرى أبناء الشعب الأذربيجاني الذين استشهدوا في سبيل استقلال البلد ووحدة أراضيه.

ثم شاهد الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات مفصلة عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.