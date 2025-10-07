رئاسة الكوب29 تُسلّط الضوء على أزمة بحر الخزر: ليلى علييفا ومختار باباييف يدعوان إلى التضامن في لندن

لندن، 8 أكتوبر، أذرتاج

سلّطت رئاسة مؤتمر الأطراف الأممي لتغير المناخ الكوب29 الأذربيجانية الضوء على مشكلة انخفاض منسوب مياه بحر الخزر ودعت إلى تضامن دولي خلال حوار رفيع المستوى حول المناخ نُظم بالتعاون مع الكومنولث في لندن.

وفي كلمتها خلال الحوار الذي أقيم في قصر مارلبورو بعنوان "تغير منسوب البحار والعواقب غير المتكافئة" أشارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا إلى أن بحر الخزر أكبر بحيرة في العالم يعاني من فقدان المياه والتلوث بالنفايات البلاستيكية على مدى الثلاثين عامًا الماضية وأكدت على أهمية اتخاذ خطوات عملية بدلاً من مجرد الأفكار في الطريق إلى مؤتمر الكوب30.

ومن جانبه، دعا رئيس الكوب29 والممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ مختار باباييف المجتمع الدولي لإظهار تضامن لبحر الخزر على غرار ما يُظهر لأمازون والغابات الاستوائية الأخرى. وكشف باباييف أن أذربيجان تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على "خطة عمل بشأن انخفاض منسوب بحر الخزر" تغطي الفترة 2025-2035.

كما أشار باباييف إلى أن أذربيجان أبدت تضامنها مع الدول الجزرية الصغيرة النامية المتضررة من تغير المناخ ودعمت مشاريع التكيف والتنمية المستدامة في هذه البلدان. وذكر أن الوفاء بالتعهدات التي قُطعت في الكوب29 وزيادة التمويل المناخي أمر ضروري لاستعادة الثقة الدولية.

وقدّر نائب الأمين العام للكومنولث سودو أرجون مقاربة رئاسة الكوب29 الحساسة من المشكلات التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة. كما رحب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية البريطانية لشؤون الدول الجزرية الصغيرة تيم هيمينغز بتنظيم هذا الحوار.

وشهدت الفعاليات مشاركة ممثلين عن السلك الدبلوماسي في لندن ومسؤولين من وزارة الخارجية البريطانية وممثلي الدول الجزرية الصغيرة ومنظمات المناخ وموظفي أمانة الكومنولث الذي يضم 56 بلدا.