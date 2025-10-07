رئيسة البرلمان الأذربيجاني: باكو وزغرب تُركّزان على التجارة والطاقة وإزالة الألغام

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

أكدت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ونظيرها الكرواتي غوردان ياندروكوفيتش خلال اجتماع في باكو على مسار تطور العلاقات الثنائية الذي امتد لثلاثة عقود وشددت غفاروفا على أن هذه العلاقات وصلت بالفعل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشارت غفاروفا في الإيجاز الصحفي في الثامن من أكتوبر اليوم إلى أن الحوار السياسي والاتصالات رفيعة المستوى، بما في ذلك اللقاءات المنتظمة في إطار منتدى دافوس الاقتصادي تعتبر مهمة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحددت غفاروفا مجالات التجارة والطاقة وإزالة الألغام "كنواقل أساسية" لتطوير التعاون بين البلدين.