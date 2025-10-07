باكو تسعى لتعميق العلاقات البرلمانية: كرواتيا ضمن دول الاتحاد الأوروبي التي تستورد الغاز الأذربيجاني

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

أكدت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ونظيرها الكرواتي غوردان ياندروكوفيتش مجدداً خلال اجتماع في باكو أن العلاقات الثنائية بين البلدين قد وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشارت غفاروفا إلى التطور الناجح للعلاقات على مدى 30 عاماً واقترحت تعزيز تبادل الخبرات على المستوى البرلماني من خلال مجموعتي الصداقة واللجان المشتركة وحددت مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل كأبرز القطاعات التي يمكن أن تستفيد من تبادل الخبرات هذا.

كما شددت على أن أذربيجان تقوم بتصدير الغاز إلى ما مجموعه 10 بلدان أوروبية، بما في ذلك 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن كرواتيا تقع ضمن هذه البلدان المستقبلة.

وذكرت غفاروفا أن الهدف الأساسي هو تقريب الشعبين بعضهما من بعض.