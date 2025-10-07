رئيس البرلمان الكرواتي: التعاون في التجارة والطاقة بين كرواتيا وأذربيجان يحظى بأهمية خاصة

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

صرح رئيس البرلمان الكرواتي غوردان ياندروكوفيتش خلال إيجاز صحفي عقده في باكو مع رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا أن الطرفين ناقشا الوضع الحالي لمحادثات السلام مضيفا أن كرواتيا تدعم بقوة تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

كما أشار ياندروكوفيتش إلى أن التعاون في مجالات التجارة والطاقة بين كرواتيا وأذربيجان يحظى بأهمية خاصة مفيدا أن منتديات الأعمال والاستثمار التي عقدت في باكو وزغرب خلال العامين الماضيين تدل على تعزيز هذا التعاون.

وشدد رئيس البرلمان الكرواتي على نية بلده زيادة تطوير التعاون البرلماني المشترك منوها الى أن الاجتماع اليوم يؤكد استعداد البرلمان الكرواتي لاتخاذ خطوات جديدة في هذا الاتجاه مستقبلاً.

وأضاف ياندروكوفيتش أنه يأمل في مناقشة واعتماد الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مطلع العام.