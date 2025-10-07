رئيس اللجنة الأذربيجانية يناقش السلام والتسامح مع رئيس مجلس شيوخ يوتا

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس لجنة الدولة للعمل مع المؤسسات الدينية في أذربيجان رامن محمدوف اجتماعاً مع رئيس مجلس شيوخ ولاية يوتا الأمريكية آدم ستيوارت في إطار زيارته الولايات المتحدة.

وأشار الطرفان خلال الاجتماع إلى أن العلاقات الأذربيجانية الأمريكية دخلت مرحلة نوعية جديدة وشدد محمدوف على أن الإعلان المشترك الأذربيجاني الأرميني الموقع في واشنطن في 8 أغسطس يمثل "نقطة تحول تاريخية" في عملية السلام وسيسهم في ترسيخ الوئام بين الأديان في المنطقة.

وذكر محمدوف أن تطوير بيئة التسامح في أذربيجان يمثل أولوية للسياسة الحكومية مشيرا إلى أن نموذج المجتمع القائم على التسامح الديني وتعدد الثقافات والاحترام المتبادل قد تشكل في البلد تحت قيادة الرئيس إلهام علييف.

ونوه المسؤول الأذربيجاني الى توفير ظروف آمنة لكافة الطوائف الدينية للعمل بحرية بما في ذلك الجاليات المسيحية وقدم التسجيل الرسمي لكنيسة قديسي الأيام الأخيرة ليسوع المسيح في أذربيجان كمثال واضح على ذلك.

وقد أشار رئيس لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية محمدوف إلى أهمية التواصل لتطوير العلاقات الأذربيجانية الأمريكية ودعا آدم ستيوارت لزيارة أذربيجان وقبل رئيس مجلس الشيوخ الدعوة مثمناً عالياً القيم الثقافية المتعددة والوئام بين الأديان في البلد ومشدداً على أهمية توسيع التعاون.