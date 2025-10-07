باكو ومدريد تناقشان العلاقات السياسية التعاون في مجال الطاقة والعمليات الإقليمية

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

عقد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 8 أكتوبر اجتماعا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا دييغو مارتينيز بيليو.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع شهد مناقشة الوضع الحالي للعلاقات الثنائية الأذربيجانية الإسبانية، لا سيما أهمية الحوار السياسي وشدد الوزير بايراموف على أن العلاقات مبنية على الصداقة والاحترام المتبادل معتبراً أن تعزيز الحوار السياسي والتعاون في إطار المنظمات الدولية أمر حيوي.

واستعرض الطرفان آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياحة والنقل والإنسانية والثقافية. وتم تقييم الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين أذربيجان وإسبانيا الذي عقد في باكو في شهر مارس كمنصة هامة. كما جرى التعبير عن أهمية اللقاءات التي جرت بين القيادتين في باكو خلال مؤتمر الأطراف الكوب29 في نوفمبر الماضي وفي تيرانا في مايو من العام الجاري.

كما تم بحث علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفرص التعاون في مجالات أمن الطاقة والطاقة الخضراء ومشاريع النقل والاتصالات.

وقدم جيهون بايراموف للوفد الإسباني معلومات مفصلة حول حقائق ما بعد الصراع في المنطقة وعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا ونتائج لقاء واشنطن التاريخي.

وفي اليوم نفسه، عقدت كذلك المشاورات السياسية الدورية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والإسبانية برئاسة نائب وزير الخارجية فارض رضاييف ووزير الدولة دييغو مارتينيز بيليو.