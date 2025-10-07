مدعي أذربيجان العام يعقد اجتماعات ثنائية في جدة

باكو، 8 أكتوبر، (اذرتاج)

قام مدعي أذربيجان العام كامران علييف والوفد المرافق له بزيارة عمل المملكة العربية السعودية في 8 أكتوبر تلبية بدعوة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمراقبة مازن إبراهيم آل كهموس للمشاركة في مؤتمر دولي في مدينة جدة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة الأذربيجانية ان اللقاء الثنائي المنعقد بين المدعي العام الأذربيجاني علييف ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمراقبة مازن إبراهيم آل كهموس شهد إشارة رئيس نزاهة إلى تطور علاقات الشراكة بين البلدين في كافة المجالات، فضلا عن تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، معبرا عن ارتياحه من ذلك.

شكر النائب العام على الاستقبال الحار وأعرب عن ثقته في تعزيز التعاون الثنائي مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وكذلك ضمن الأطر الدولية في مجال مكافحة الجريمة وبالأخص في استعادة الممتلكات المكتسبة بطرق غير قانونية عبر التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما التقى المدعي العام علييف وزير العدل والشؤون الدستورية في الصومال حسن معلم محمود شيخ علي حيث سلط المدعي العام الضوء على زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أذربيجان في 12 فبراير من هذا العام ولقاءه الرئيس إلهام علييف والاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة مشيرا إلى أن العلاقات الرفيعة بين قائدي البلدين تساهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات.

ومن جانبه، أشار حسن معلم محمود شيخ علي إلى أن التعاون الثنائي المتزايد بين أذربيجان والصومال في مكافحة الجريمة وتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية يعزز الجهود المشتركة.

كما التقى المدعي العام الأذربيجاني النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي حيث شهد الاجتماع إعراب المدعي العام علييف عن سعادته بتطوير علاقات الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون بين المؤسسات ذات الصلة فيما أشار النائب العام القطري من جهته إلى فعالية التعاون المتبادلة على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار المنظمات الدولية معبرا عن ثقته في استمرار العلاقات الناجحة بين النيابتين العامتين في البلدين.