مشروع مشترك مع البنك الدولي: تدريب 800 نازح سابق على المهن في أذربيجان

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس لجنة الدولة لشؤون اللاجئين والنازحين قسرًا روشن رضايف اجتماعا مع وفد البنك الدولي لمناقشة توفير الاستقرار المستدام للمواطنين النازحين سابقًا في إطار خطة عمل "برنامج الدولة الأول للعودة الكبرى".

وتم التأكيد على أهمية المشروع المشترك مع البنك الدولي من حيث ضمان توظيف النازحين الذين يستعدون للعودة إلى ديارهم الأصلية.

وشارك ما يقرب من 800 نازح سابق في التدريبات التي أجريت في إطار المشروع الذي يغطي 18 مدينة وولاية وتم إيلاء اهتمام خاص لزيادة النشاط الاقتصادي للمرأة، كما استفاد من المشروع حوالي 30 شخصًا من ذوي الإعاقة من النازحين السابقين.

ومن جهته، أشار مدير المشروع في البنك الدولي إريك كولدول جونسون إلى أن النتائج المحققة تجاوزت التوقعات معربًا عن ثقته في أن المشاركين سيستخدمون مهاراتهم لبدء وتطوير أعمالهم الصغيرة بعد عودتهم.

وتم توفير تدريب في أكثر من 60 مهنة تشمل صناعة الحلويات والخياطة والمحاسبة والتصميم الجرافيكي وتم تزويد 257 شخصًا بمعدات تتوافق مع التخصص المهني الذي تعلموه.

