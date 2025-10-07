المحكمتان الدستوريتان في أذربيجان وهنغاريا تعززان التعاون الثنائي

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس المحكمة الدستورية الأذربيجانية فرهاد عبد اللهييف 8 أكتوبر اليوم اجتماعا مع القاضي آكوش كوزما والأمين العام فيفيان كوزما من المحكمة الدستورية الهنغارية على هامش بزيارتهما أذربيجان.

وشهد الاجتماع تأكيد الطرفين أن العلاقات الوثيقة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان تساهم في توسيع التعاون في المجال القانوني والقضائي.

وشدد الطرفان على أهمية تبادل الخبرات حول فعالية الرقابة الدستورية وآليات ضمان حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور. كما تم تقديم معلومات حول عمل المحكمة الأذربيجانية وإجراءات اتخاذ القرارات وبعض مواقفها القانونية.

كما تم التأكيد على ضرورة تطوير التعاون الدولي في إطار المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية ومؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

وشكر آكوش كوزما على الاستقبال الودي والتعاون المثمر.