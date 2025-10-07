حوار متوتر في واشنطن: الزعيم الديني الأذربيجاني يرفض اتهامات المفوضية الأمريكية بالتمييز الطائفي

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

اجتمع رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده مع أعضاء مفوضية الولايات المتحدة للحريات الدينية الدولية في 7 أكتوبر في إطار زيارته للبلد، حيث واجه انتقادات بشأن الوضع الديني في أذربيجان.

واستهل باشازاده حديثه بتقديم نموذج أذربيجان الفريد للتعاون والتفاهم بين الأديان والمذاهب مشيراً إلى أن هذا النموذج تم اعتماده كمثال ناجح في مؤتمر الحوار الإسلامي الداخلي في البحرين. وأعلن عن استضافة باكو فعاليات مهمة العام المقبل مخصصة للحوار الإسلامي الداخلي ومكافحة الإسلاموفوبيا.

وأعربت رئيسة المفوضية السيدة هارتزلر عن قلقها إزاء مزاعم بوجود تمييز ضد بعض أتباع المذهب الشيعي ورد الوفد الأذربيجاني على الفور بالرفض القاطع لهذه الانتقادات مؤكداً أن الهدف هو منع التهديدات ومحاولات الانقلاب والإرهاب تحت ستار الدين ضد الدولة وليس للعامل المذهبي أي دور في ذلك.

كما أثار أعضاء آخرون في المفوضية مخاوف بشأن رقابة المطبوعات الدينية وعملية تسجيل الجاليات وأوضح باشازاده أن الهدف من التسجيل هو التمييز بين المتدينين الحقيقيين وأولئك الذين يعملون ضد الدولة، داعياً أعضاء المفوضية إلى زيارة أذربيجان مرة أخرى ورؤية الحقيقة على أرض الواقع.

ومن جانبه، ذكر رئيس الجالية الألبانية الأودية المسيحية روبرت موبيلي أنهم يشعرون بالراحة كجالية مسيحية في بلد علماني أغلبيته مسلمة، مؤكداً رعاية الدولة ودعم الشعب المسلم لهم. كما تحدث المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية روان حسنوف عن الدور الفريد للمركز في مكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية المسيحية.