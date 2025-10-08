ذربيجان تعلن تحديد هوية 251 مفقود والعثور على رفات ما يقرب من 800 شخص

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

أعلن رئيس جهاز أمن الدولة ورئيس لجنة الدولة لشؤون المفقودين علي نقييف أن أذربيجان حددت هوية 251 شخص كانوا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى.

وقال نقييف في كلمة ألقاها في مؤتمر دولي في باكو حول "توحيد الجهود لحل مشكلة المفقودين" إنه اعتباراً من فبراير 2021 وحتى 1 أكتوبر 2025 تم اكتشاف واستخراج رفات يُحتمل أنها تعود إلى ما يقرب من 800 شخص مفقود من الأراضي المحررة.

وأضاف أنه تم استخراج رفات يُحتمل أنها تعود لـ 218 شخص من 29 مقبرة جماعية مكتشفة في الأراضي المحررة. كما تم العثور على رفات 342 شخص إضافياً واستخراجها نتيجة لأعمال البناء واسعة النطاق في تلك المناطق. وتم استخراج رفات 210 أشخاص من قبور شهداء مجهولين في 31 مقبرة في 20 مدينة ومنطقة.

وبفضل إنشاء مركز الأبحاث الجينية التابع لإدارة الطب العسكري في جهاز أمن الدولة عام 2022 أمكن تحديد هوية 251 شخص مفقود وقد تم الإعلان عن هوية 187 شخص منهم وتسليم جثامينهم لذويهم لدفنها وسيتم اليوم الإعلان عن أسماء 14 شهيداً مفقوداً إضافياً.