أذربيجان تعلن اكتشاف مقبرة جماعية أخرى في أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

أعلن رئيس جهاز أمن الدولة الأذربيجاني ورئيس لجنة الدولة لشؤون المفقودين علي نقييف عن اكتشافات جديدة في إطار جهود البحث عن المفقودين.

وأوضح نقييف في كلمة ألقاها في مؤتمر دولي في باكو حول "توحيد الجهود لحل مشكلة المفقودين" أنه تم اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مرتفع كان يمثل موقعاً قتالياً سابقاً في ولاية أقداره المحررة من الاحتلال الأرميني موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود رفات تعود لأكثر من 10 عسكريين أذربيجانيين في الموقع.

وأبلغ أن المشاركين في المؤتمر سيزورون المنطقة المكتشفة غداً.

وأضاف رئيس جهاز أمن الدولة أن أعمال البحث والتنقيب في جبال موروف داغ بولاية كلبجار وهي ولاية تتميز بوعورة تضاريسها وصعوبة طقسها قد نُفذت ثلاث مرات خلال عام 2025 بشكل منهجي وباستخدام تقنية الطائرات المسيرة (الدرون)، مما أدى إلى نتائج إيجابية.