الرئيس علييف يدعو الأمم المتحدة لتكثيف الجهود بشأن مشكلة المفقودين

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي حول "توحيد الجهود وتوسيع التعاون لحل مشكلة الأشخاص المفقودين" المنعقد في باكو اليوم أن دولة أذربيجان تبذل جهوداً كبيرة لزيادة اهتمام المجتمع الدولي بهذه القضية.

وأشار الرئيس علييف إلى أن أذربيجان تتقدم بمبادرات في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2002 بشأن إصدار قرارات تتعلق بالأشخاص المفقودين بهدف حث الدول والمنظمات الدولية على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال.

وأضاف الرئيس الأذربيجاني "أعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تزيد من جهودها في هذا المجال".