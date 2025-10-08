أناما تُحيد لغماً مضاداً للأفراد من نوع مون50 صنع أرمينيا في خوجاوند المحررة من الاحتلال

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما عن اكتشاف لغم مضاد للأفراد من طراز مون50 صنع في أرمينيا وذلك خلال عمليات إزالة الألغام الإنسانية في قرية تاغاويرد التابعة لولاية خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني.

وجاء في بيان الوكالة بأن اللغم الذي كان مثبتاً على شجرة في منطقة وعرة ذات غطاء نباتي كثيف هو لغم شظوي موجه وتبلغ قوته التدميرية لشظاياه ما يصل إلى 45-55 متراً وقد تم الكشف عن ربط اللغم بلغم آخر عبر سلك فخ (مصيدة) بالقرب منه.

وأوضحت أناما أنه تُستخدم الألغام المضادة للأفراد لإصابة وقتل القوى البشرية، بينما تم تصميم الألغام الشظوية من طراز مون50 (MON-50) لقتل الأفراد على نطاق واسع.

وقام موظفو الوكالة بتدمير العبوة الناسفة الخطيرة في موقعها بالطريقة الكهربائية وفقاً للمعايير الدولية لإزالة الألغام وتم تأمين المنطقة.