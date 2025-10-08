دعوة عالمية في حوار باكو: سيناتور كيني يعتبر أذربيجان "نموذجاً دولياً" في التعامل مع قضية المفقودين

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

شارك عضو مجلس الشيوخ الكيني البروفيسور توم أودهيامبو أوجيندا في مؤتمر "حوار باكو بشأن المفقودين" الذي يُعقد للمرة الثالثة بعنوان "توحيد الجهود وتوسيع التعاون لحل مشكلة الأشخاص المفقودين" وأشاد أوجيندا بالنهج الأذربيجاني تجاه هذه القضية الإنسانية.

وأكد السيناتور أوجيندا أن "أذربيجان هي نموذج دولي" في التعامل مع قضية المفقودين مشيرا إلى أن البشرية تواجه هذه المشكلة الحيوية بسبب النزاعات والحروب والهجرة والكوارث بينما وجه شكره لأذربيجان على "تسليط الضوء على هذه القضية البالغة الأهمية".

وشدد السيناتور الكيني على أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد للمساهمة في حل هذه المأساة قائلا إن "مشكلة الأشخاص المفقودين هي مشكلة تتجاوز الحدود ويجب على كل دولة أن تتبناها ولا ينبغي للحدود أن تعيق البحث عن الأشخاص المفقودين".

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات جماعية للارتقاء بالحوار إلى مراحل لاحقة.