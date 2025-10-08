وزيرة جورجيا في مؤتمر باكو: قضية المفقودين "أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً" والحل في التعاون

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

أكدت وزيرة الدولة الجورجية للمصالحة والمساواة المدنية ورئيسة اللجنة المشتركة للبحث عن المفقودين تيا أخفليدياني في المؤتمر الدولي الذي عُقد في باكو بعنوان "توحيد الجهود وتوسيع التعاون لحل مشكلة الأشخاص المفقودين" أن قضية المفقودين تظل "واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً واستمراراً".

وشددت الوزيرة الجورجية على أن هذه الحالة تمثل "مأساة إنسانية عميقة" خاصة بالنسبة للعائلات والمجتمعات التي تعيش حالة من عدم اليقين والفقد المؤلم لسنوات وأحياناً لعقود.

وذكرت الوزيرة أخفليدياني أن الهدف المشترك الذي يوحد البلدان هو تقديم إجابات لأكبر عدد ممكن من العائلات حول مصير ومكان وجود أحبائهم المفقودين مضيفة أن هذا الالتزام المشترك يبرز الأهمية الحاسمة للتعاون والشراكة فيما أكدت أن التعاون بين الدول والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني يلعب دوراً حيوياً لتقديم استجابة أكثر فعالية وكرامة لمأساة المفقودين.