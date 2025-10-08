مسؤولة من منظمة التعاون الإسلامي: حل مشكلة المفقودين يساهم في بناء الثقة وتسهيل الحل السياسي
باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج
قالت نائبة أمين سر اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ماهي حسن عبد اللطيف في كلمة ألقتها في المؤتمر الدولي المنعقد في باكو حول "توحيد الجهود لحل مشكلة الأشخاص المفقودين" إن وضع الأشخاص المفقودين يمثل "معاناة مضاعفة".
وأوضحت عبد اللطيف أن هذه المعاناة تشمل فقدان الأحبة والألم في حالة من عدم اليقين والأمل المتوقف واليأس وعدم القدرة على الحداد والتعافي.
وأشارت إلى أن الدول ملزمة في إطار اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية بتحديد مصير الأشخاص المفقودين وتقديم معلومات لعائلاتهم.
وشددت المسؤولة في منظمة التعاون الإسلامي على أن "حل قضية الأشخاص المفقودين يمكن أن يساهم في الحد من العداوة وانعدام الثقة والتعصب وفي بناء الثقة وتسهيل الجهود لإيجاد حل سياسي للنزاعات".
