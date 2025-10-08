وزيرة رومانية سابقة: حجب معلومات المفقودين عن عائلاتهم انتهاك خطير لحقوق الإنسان

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

قالت النائبة السابقة لرئيس الوزراء ووزيرة العدل الرومانية آنا بيرتشال في كلمة ألقتها في المؤتمر الدولي المنعقد في باكو حول "توحيد الجهود وتوسيع التعاون لحل مشكلة الأشخاص المفقودين" إن حالات فقدان الأشخاص نتيجة للحروب والصراعات والتهجير القسري تتجاوز الحدود.

وأكدت بيرتشال أن وراء كل شخص مفقود تقف عائلة تنتظر بألم كبير وغالباً دون معرفة ما تأمله وشددت على أن عدم الكشف عن معلومات حول المفقودين للعائلات وإبقائهم في حالة جهل يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن البيانات والأنظمة القانونية غالباً ما تكون غير مكتملة، مما يزيد من صعوبة القضية وأكدت أنه إذا أردنا الاستفادة من التعاون الدولي "علينا أن نتحدث بصراحة ودون خوف".