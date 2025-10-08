الرئيس الروسي: نقدم كل المساعدة في التحقيق بحادث تحطم طائرة أذال والتحقيق على وشك الانتهاء

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع جمعه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه إن روسيا تقدم كل المساعدة الممكنة للتحقيق في أسباب تحطم طائرة خطوط اذربيجان الجوية أذال.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تضمن "التعاون الكامل مع التحقيق" كما تم الاتفاق عليه وأضاف أن عملية التحقيق في الحادث "على وشك الانتهاء".