بوتين يعرب عن أمله في استمرار علاقات روسيا وأذربيجان "بروح التحالف"

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه إنه يأمل أن تستمر العلاقات بين موسكو وباكو "بروح التحالف".

وصرح الزعيم الروسي "آمل أن يستمر هذا التعاون وليس مجرد استعادة، بل يستمر بروح علاقاتنا وبروح تحالفنا ولا ننسى هذا أبداً ونتذكر الاتفاقية الموقعة مؤخراً وسنفعل كل ما في وسعنا لتنفيذ جميع أحكامها الأساسية".