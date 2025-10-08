بوتين يشيد بالعلاقات الإنسانية مع أذربيجان ويؤكد: اهتمام الرئيس علييف يرفعها لمستوى عال

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه إلى أن العلاقات الإنسانية بين روسيا وأذربيجان بلغت "مستوى عالياً".

وقال الرئيس الروسي "بفضل اهتمامكم بهذه القضية كانت علاقاتنا الإنسانية دائماً في مستوى عالٍ".

وأكد بوتين أن موسكو بدورها، لن تدخر جهداً للحفاظ على هذه الديناميكية وتعزيزها.