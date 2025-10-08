بوتين يؤكد ضرورة "التقييم الموضوعي" لحادث تحطم طائرة أذربيجان ويشير لحاجته لمزيد من الوقت

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في دوشنبه إنه يعتبر من الضروري إجراء "تقييم موضوعي" لحادث تحطم طائرة خطوط اذربيجان الجوية أذال.

وصرح بوتين "واجبنا إعطاء كل ما حدث تقييما موضوعيا وتحديد الأسباب الحقيقية ولكن هذا يتطلب وقتاً معيناً".

وأضاف الرئيس الروسي أن "هناك حاجة على الأرجح إلى مزيد من الوقت لتوصيل هذه المسألة إلى نهايتها ".