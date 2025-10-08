الرئيس علييف: هناك ديناميكية جيدة في زيادة التبادل التجاري مع روسيا

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في دوشنبه إن هناك "ديناميكية جيدة" في زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وروسيا.

وصرح رئيس الدولة "كما أشرتم ما تطورت العلاقات هذا العام بنجاح على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية فحسب، بل ولكن في جميع الاتجاهات الأخرى أيضا".

وأكد الرئيس علييف أن "هناك ديناميكية جيدة في زيادة حجم التبادل التجاري".