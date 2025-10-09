ادعاء صادم: بوتين يربط تحطم طائرة أذربيجانية بمسيرة أوكرانية وخلل فني في الدفاعات الروسية

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في عاصمة طاجيكستان دوشنبه عن سلسلة من الظروف التي أدت إلى تحطم طائرة خطوط أذربيجان الجوية أذال في تصريح له أهمية دولية بالغة حيث أشار الزعيم الروسي إلى وجود سببين رئيسيين للحادث.

وأكد وجود طائرة مسيرة بدون طيار أوكرانية في السماء ليلة وقوع المأساة مشيراً إلى أن روسيا كانت تتعقب ثلاث طائرات مسيرة عبرت الحدود الروسية في تلك الليلة مضيفا أن السبب الثاني هو "أعطال فنية" داخل نظام الدفاع الجوي الروسي نفسه.

ولفت بوتين الى تفاصيل فنية مثيرة مؤكداً أن الصاروخين المطلقين لم يصيبا الطائرة مباشرة مشيراً إلى أن الطائرة كانت ستُدمر في الحال لو حدث ذلك فيما شدد على أن الإصابة لم تكن بعناصر قتالية مدمرة، بل على الأرجح كانت بـشظايا الصواريخ