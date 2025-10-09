باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 9 أكتوبر اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.

واستمرت جلسة المحكمة بإعلان الوثائق المتعلقة بالقضايا الجنائية المنظور فيها.

وفي البداية، تم الإعلان في المحاكمة عن وثائق تتعلق بالمرتزقة المقاتلين الذين تم إشراكهم من طرف أرمينيا في العمليات العسكرية ضد أذربيجان. وهكذا، تم الإعلان عن وثائق واردة من مؤسسات حكومية أذربيجانية مختلفة وتم عرض الصور ذات الصلة.

وجاء في وثيقة تعود إلى 24 أكتوبر 2020 أن أرمينيا بذلت جهوداً جادة لاستقطاب مواطنين أجانب ضمن تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية في الأراضي السيادية الأذربيجانية المحتلة آنذاك وذلك لتعويض الخسائر التي تكبدتها في القتال خلال حرب الوطن التي دامت 44 يوماً.

وعلى وجه الخصوص، تم توجيه نداءات عاجلة من قبل الحكومة الأرمينية ومنظمات الشتات الأرميني في بلدان ثالثة لأعضاء الجالية الأرمينية للانضمام إلى القتال الدائر في الأراضي الأذربيجانية التي كانت محتلة آنذاك.

وكذلك، تم تنظيم حملات خاصة لبيع التذاكر في بلدان أجنبية وتحديد نقاط تجمّع ونتيجة لذلك، شارك مقاتلون أجانب من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وسورية والاتحاد الروسي وبلدان أخرى في العمليات العسكرية التي كانت تدور في أراضي أذربيجان السيادية الواقعة تحت الاحتلال الأرميني في ذلك الوقت. كما تم إشراك منظمات إرهابية أخرى في العمليات العسكرية مثل "فوما" المعروف كمركز تدريب عسكري يعمل في مدينة يريفان وكذلك أسالا الإرهابية وغيرهما.

كما تنص وثيقة أخرى على تأسيس منظمة فوما المذكورة من قبل فلاديمير وارتانوف الذي تربطه علاقات صداقة وثيقة بالرئيس الأرميني السابق سيرج سركيسيان والمقربين منه وكذلك بأليكس ينيغومشيان وهو عضو نشط في منظمة أسالا الإرهابية. وتم تنظيم التدريبات العسكرية للمنظمة في أشهر الشتاء في ولايتي جيرموك وديليجان في أرمينيا وفي أشهر الصيف في قرية كيشداك في ولاية كلبجار الأذربيجانية التي كانت محتلة آنذاك وفي المناطق الجبلية المحيطة بقرية بجني في أرمينيا.

وأُجريت التدريبات العسكرية من قبل المواطنين الأرمن واردان ينوكيان وسامفيل غالستيان وباغرات بيغلاريان وأرتاك باغراتيان وليفون كيفوركيان وبادال سفريان وغور ميلكونيان وغاريكين باغديان وسبارتاك هوفانيسيان وكان رئيس المجموعة هو كيفورك غريغوريان والمسؤول عن إيواء أعضاء المنظمة هو إدغار أرشاكيان والمسؤول عن قضايا الغذاء هو غوش غالستيان والمدرب العام هو فاغيناك وارتانوف وهو ابن فلاديمير فارتانوف.

وقد نظمت المواطنة الروسية تانانيان غايانه آرتوروفنا وهي عضو فخري في الممثلية الروسية لمنظمة "ييركربا" عمل التنسيق لمنظمة فوما مع الأرمن المقيمين في الاتحاد الروسي وقد تم توفير الأموال اللازمة لأنشطة فوما بشكل أساسي من خلال التبرعات المرسلة من الاتحاد الروسي وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والنمسا ولبنان إضافة إلى مساعدات رجال الأعمال في أرمينيا ورسوم العضوية للمشاركين.

وذكرت وثيقة أخرى أن رئيس منظمة فوما المشار اليها فلاديمير وارتانوف وُلِد في يريفان عام 1965 وعمل مستشاراً لوزير الدفاع الأرميني الأسبق فازغين ساركسيان عام 1992 ويؤيد أيديولوجية النازي غارغين نجده حول "أهمية الدفاع عن النفس". وجاء فيها أنه بدءاً من 27 سبتمبر 2020 شارك مواطنون من لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بنشاط إلى جانب القوات المسلحة الأرمينية في القتال الذي دار في أراضي قرية صوقوفوشان التابعة لولاية أقدره الأذربيجانية. وكان يقود مجموعات "المتطوعين" القادمين من بلدان أجنبية مواطن لبناني يُعرف بلقب "بارون نوريك" وكان من بينهم مواطن لبناني يدعى هاكوب وآخر يحمل الاسم نفسه وهو مواطن أمريكي.

كما تنص الوثيقة على أن المواطن الفرنسي جيلبيرت ميناسيان الذي تربطه علاقات بمنظمة أسالا المذكورة أعلن أنه أرسل 15 مواطناً فرنسياً من أصل أرميني للقتال في تلك الأراضي السيادية الأذربيجانية التي كانت محتلة. كما شارك مواطنون أجانب كـ"متطوعين" في القتالات ضد أذربيجان ومنهم آرتور هوفهانيسيان من رعايا فرنسا وستيفان كيشيشيان من رعايا سوريا وكيفورك خاشيان من رعايا لبنان وأرمين كنيازيان من رعايا إسبانيا وأروشين باداسيان من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية وآخرون. ووفقاً للوثيقة المُعلنة، كان لكنيازيان أرمين علاقات صداقة مع أراييك هاروتيونيان وقد شارك أيضاً في اشتباكات أبريل عام 2016. كما جاء فيها ان أرمين آرتافادزي كنيازيان ولد عام 1974، وسافر للعمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ثم ذهب مع عائلته إلى مملكة إسبانيا وحصل على جنسيتها وكان يمتلك 3 مطاعم باسم "ايل إيطاليانو جيورجيو " في مدينة يوريت دي مار في جيرونا وعندما بدأت حرب الوطن في 2020 جاء مع انبي عمه ساركيس ونوريك إلى الأراضي الأذربيجانية التي كانت محتلة في ذلك الوقت وانضم إلى العمليات القتالية ضمن تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية ومُنح بعد وفاته لقب "بطل" النظام المزعوم.

وجاء فيها أن آرتور هوفهانيسيان القادم من مدينة مارسيليا الفرنسية شارك في العمليات القتالية التي جرت في أراضي قصبة هادروت وولاية جبرائيل الأذربيجانيتين ضمن تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية خلال حرب الوطن عام 2020.

ووفقاً لوثيقة أخرى فإنه بالإضافة إلى القوات المسلحة الأرمينية شارك مرتزقة تم جلبهم من بلدان أجنبية مثل سورية والاتحاد الروسي وإسبانيا وكندا وفرنسا واليونان ولبنان وبلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومقاتلون ينتمون إلى منظمات إرهابية مختلفة في قتال القوات المسلحة الأذربيجانية في الأراضي الأذربيجانية التي كانت محتلة سابقاً.

وفي حين كانت تتم في السابق دعوة هؤلاء المرتزقة في المقام الأول لتقديم تدريبات للعسكريين الأرمن تتعلق بالاستطلاع والتخريب والتفجيرات الإرهابية وتفجير المنشآت فقد تم لاحقاً إشراكهم بشكل مباشر في المعارك.

وبعد ذلك، تم الإعلان عن وثائق بخصوص وقائع قصف المناطق السكنية في ولايتي طاووس وقازاخ في يوليو 2020، ومقتل 5 أشخاص في سيارة من طراز غاز53 في قرية جولوستان التابعة لولاية جورانبوي في 27 أغسطس 1992 وإطلاق النار على السكان الأذربيجانيين في قرية جولوستان في 19 سبتمبر من العام نفسه ومقتل المواطنة ياقوبوفا أينور هشترخان قيضي والمواطن أصلانوف فردوسي بايرام أوغلو والمواطن أصلانوف كامران رامز أوغلو وغيرهم في 26 يونيو 1993.

وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 10 أكتوبر.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.