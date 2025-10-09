الرئيس إلهام علييف: علاقات أذربيجان وطاجيكستان تشهد تطورا متتاليا

باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة المنعقد في دوشنبه عاصمة طاجيكستان في العاشر من أكتوبر اليوم إن العلاقات الثنائية بين طاجيكستان وأذربيجان تشهد تطورا متتاليا.

وأضاف الرئيس علييف ان هذه العلاقات تستند الى الأخوة والصداقة والدعم المتبادل ولها إمكانات هائلة للتطور.