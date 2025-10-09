وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

الرئيس إلهام علييف يحيط رؤساء رابطة الدول المستقلة علما بتطور لاتشين المحررة

باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج

أحاط الرئيس إلهام علييف رؤساء رابطة الدول المستقلة علما بتطور لاتشين المحررة من الاحتلال الأرميني في سياق مسائل ضرورة تعزيز التعاون الإنساني.

وذكر الرئيس علييف في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة المنعقد في دوشنبه اليوم "أنني أود ان أتقدم بالشكر لرؤساء الرابطة على دعمهم لترشيح مدينة لاتشين الواقعة في منطقة زنكزور الشرقية الأذربيجانية الى عاصمة ثقافة الرابطة."

واكد الرئيس علييف على تنظيم فعاليات الافتتاح "لعام عاصمة ثقافة رابطة الدول المستقلة" شهر يونيو العام الجاري في لاتشين مفيدا ان الاحتفالات قدمت معلومات مفصلة حول تاريخ ديار أذربيجان القديم هذا وتراثه الثقافي وأضاف ان الضيوف قد شهدوا انتعاش لاتشين السريع بعد تحريرها من احتلال أرمينيا الذي استمر 30 عاما.

 

