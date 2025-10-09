الرئيس إلهام علييف: الفعاليات مثل ألعاب الرابطة تعزز الصداقة والتعاون سواء داخل المنظمة أم خارجها

باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة المنعقد في دوشنبه عاصمة طاجيكستان في العاشر من أكتوبر اليوم إن الفعاليات مثل ألعاب رابطة الدول المستقلة تعزز الصداقة والتعاون سواء هل داخل الرابطة ام خارجها.

وأكد الرئيس علييف تنظيم الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في السبع مدن بأذربيجان خلال الفترة بين 28 سبتمبر و8 أكتوبر في مدن كنجة القديمة وغابالا وجويجول ويفلاخ ومنكجوير وخانكندي وشاكي مفيدا ان مثل الفعاليات تساهم في توطيد الروابط التي تعتمد على المصالح والاحترام المتبادلين.