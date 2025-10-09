الفوضى الدولية وتحديات السيادة: كيف تعزز أذربيجان دورها الإقليمي بسياسة خارجية متوازنة؟

باكو، 10 أكتوبر، (أذرتاج)

يشهد المشهد السياسي العالمي تحولات جيواستراتيجية خطيرة في العصر الحديث، حيث تتصاعد الخلافات بين القوى العالمية والإقليمية ويستمر التوتر في نظام العلاقات الدولية ويتم التركيز على تفاقم ظواهر مثل التدخل في سيادة الدول وشؤونها الداخلية وازدواجية المعايير تجاه مبادئ القانون الدولي.

وفي ظل هذه التحديات الجديدة فإن السياسة الداخلية والخارجية المستقلة التي تتبناها الدول هي التي تحدد مكانتها ودورها في النظام الدولي.

ومن هذا المنطلق، فإن سياسة أذربيجان الخارجية المستقلة والمتوازنة والمصممة بما يخدم مصالحها الوطنية تعمل على تعزيز مكانة البلد في الساحتين الإقليمية والعالمية.

تقدم أذرتاج لقطات فيديو حول هذا الموضوع: https://video.azertag.az/files/video/2025/3/17600911305374227005.mp4