محكمة باكو العسكرية تدرس وثائق تتضمن مؤشرات إحصائية بشأن القتلى والجرحى والأضرار الملحقة بالمنشآت المدنية والبيئة والآثار الدينية والثقافية جراء احتلال أرمينيا أراضي أذربيجان

باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية في جلسة الـ10 أكتوبر اليوم النظر في القضية الجنائية ضد مجموعة من المواطنين الأرمن بالإعلان عن وثائق تتعلق بالحوادث الجنائية العامة وخاصة حالات القتل والجرح والإصابة بين موظفي المؤسسات العامة وكذلك الأضرار الهائلة والوخيمة الملحقة بالمنشآت العامة والمساكن والمرافق العامة والبيئة والآثار الدينية والثقافية جراء احتلال أرمينيا أراضي أذربيجان.

وتتضمن الوثائق معلومات ومؤشرات إحصائية تلقتها المحكمة عن مختلف المؤسسات العامة من الوزارات واللجان والهيئات والوكالات وإدارات الولايات والمدن المحتلة والمتضررة.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.