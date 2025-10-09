سفير تركمانستان: مسجد فضولي "رمز" لوحدة العالم التركي

باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج

صرح سفير تركمانستان لدى أذربيجان قربان محمد إلياسوف بأن منظمة الدول التركية هي "منظمة مهمة توحد القيم المشتركة" بين البلدان التركية.

وأكد السفير إلياسوف في إحاطة صحفية تتعلق بوضع حجر الأساس لمسجد سيُبنى في مدينة فضولي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني أن المنظمة تعزز التضامن والتعاون والعلاقات المتبادلة بين الدول التركية مشيرا إلى أن العالم يمر حالياً بفترة صعبة ومعقدة، مما يجعل تقوية الروابط بين البلدان أمراً ذا أهمية خاصة.

وقال إلياسوف إن تركمانستان على استعداد للتعاون البناء مع البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية، بما في ذلك أذربيجان لتطوير علاقات الصداقة والأخوة وتحقيق الأهداف النبيلة.

واعتبر السفير أن مشاركة قادة الدول التركية في مراسم وضع حجر الأساس للمسجد في فضولي "حدث تاريخي" وشدد على أن بناء المسجد تحديداً في مدينة فضولي وهي من الأراضي الأذربيجانية المحررة يحمل معنى رمزياً كبيراً وأضاف أن المشروع يمثل دليلاً واضحاً على الأخوة والصداقة بين أذربيجان وتركمانستان وسيكون رمزاً "لوحدة وتضامن العالم التركي والتزامه بالقيم الروحية".