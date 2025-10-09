سفير أوزبكستان: مسجد فضولي "رمز للأخوة" في العالم الإسلامي

باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج

صرح سفير أوزبكستان لدى أذربيجان بهروم أشراف خانوف بأن مسجد فضولي الذي ستبنيه تركمانستان كهدية في مدينة فضولي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني "لا يهدف للعبادة فحسب، بل هو رمز للأخوة في العالم الإسلامي أيضا".

وأشار السفير أشراف خانوف في إحاطة صحفية في باكو بشأن وضع حجر الأساس للمسجد إلى أن المسجد سيساهم في التنوير وكذلك في حماية وتطوير التقاليد الإسلامية ووصف المشروع بأنه "نبيل ومهم".

وأضاف السفير الأوزبكستاني أن المسجد سيلعب "دوراً مهماً في إعادة إعمار الأراضي المحررة" وسيصبح "رمزاً للإيمان والرحمة والوحدة".