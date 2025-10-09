شراكة الطاقة والنقل بين أذربيجان وتركمانستان: غاز الخزر يتدفق إلى أوروبا والممر الأوسط يكتسب قوة

باكو، 10 أكتوبر، أذرتاج

أكد رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية السفير فريد شفيعيف في تصريحات أدلى بها في باكو خلال إحاطة صحفية تتعلق بوضع حجر الأساس لمسجد سيُبنى في مدينة فضولي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني من قبل تركمانستان أن التعاون الإيجابي بين أذربيجان وتركمانستان يتطور بشكل مستمر مشيراً إلى أن البلدين ينفذان "عدداً من المشاريع الجيوسياسية الاستراتيجية".

وسلط شفيعيف الضوء على "الخطوات المهمة" المتخذة في قطاع الطاقة منوها إلى أن هناك "إمكانات كبيرة" لخطط تصدير الغاز من حقول تركمانستان في بحر الخزر إلى أذربيجان ومن ثم إلى أوروبا وأكد أن هذا المشروع "ليس موجهاً ضد أي قوة".

واعتبر شفيعيف أن النقل يمثل مجالاً آخر بالغ الأهمية لافتاً إلى أن الممر الأوسط يجري تطويره وتعزيز التعاون مع كازاخستان والصين في إطاره مضيفا أن انضمام تركمانستان إلى الممر الأوسط يحمل "آفاقاً واعدة" في ظل تعطل الممر الشمالي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.