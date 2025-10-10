السلطات تؤكد عدم وجود خطر على السكان جراء ثوران بركان طيني قرب باكو

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية أن ثوراناً بركانياً طينياً قد سُجل صباح اليوم 11 أكتوبر في منطقة جبلية ببلدة ساحل التابعة لحي قراداغ في باكو العاصمة وتحديداً عند الساعة 08:27 بالتوقيت المحلي.

وقالت الوزارة إنها تلقت بلاغاً يفيد بثوران بركان طيني في أراضي الحي وبناءً على ذلك، تم إجراء مسح للمنطقة بواسطة مروحية تابعة لكتيبة الطيران بالوزارة.

وأكدت الوزارة أنه لم تتم ملاحظة أية ألسنة لهب خلال عملية المسح، كما تم التأكد من عدم وجود أي خطر على المناطق السكنية المجاورة.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة البيئة والموارد الطبيعية إرادة إبراهيموفا أن متخصصين من الوزارة يدرسون حالياً الثوران ونتائجه ويجرون عمليات المراقبة اللازمة في المنطقة ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل المؤسسات المعنية.