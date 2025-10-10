فوز كاسح لمنتخبي أذربيجان للرجال والنساء على أرمينيا في بطولة أوروبا للشطرنج

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

جرت جولات اليوم السادس من بطولة أوروبا للشطرنج للفرق في باتومي الجورجية وشهدت مواجهة منتخبي أذربيجان للرجال والنساء مع منتخبات أرمينيا، حيث حقق الأذربيجانيون فوزاً مزدوجاً.

وفاز منتخب الرجال الأذربيجاني على أرمينيا بنتيجة 5ر2-5ر1 نقطة وفي الجولة السادسة حقق شهريار محمدياروف الفوز، بينما تعادل كل من رؤوف محمدوف وإيلتاج سفرلي وأيدين سليمانلي وبهذا الفوز أصبح رصيد المنتخب الأذربيجاني للرجال 9 نقاط.

كما تفوق منتخب الشطرنج النسائي الأذربيجاني على نظيره الأرميني في الجولة السادسة بنتيجة 3 – 1 نقطة وحققت ألفية فتح علييفا وجولنار محمدوفا فوزين فيما انتهت مباراتا خانم بالاجاييفا وجوهر عبيد اللهييفا بالتعادل وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب السيدات إلى 8 نقاط.

يُذكر أن اليوم 11 أكتوبر يوم راحة في البطولة القارية التي ستُختتم في 14 أكتوبر.