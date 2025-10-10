وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان التطورات في الشرق الأوسط

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

بحث وزيرا الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والتركي هاكان فيدان في مكالمة هاتفية جرت في الحادي عشر من أكتوبر اليوم تطورات الشرق الأوسط الراهنة وما نجم عن اتفاقية قطاع غزة الأخيرة من المسائل مع الإشادة بجهود تركيا في الوساطة الناجحة في تحقق هذه الاتفاقية ذات الأهمية البالغة.

كما تبادل الوزيران وجهات نظر حول سائر الشؤون الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.