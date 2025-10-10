وزيرا خارجية أذربيجان وباكستان يبحثان المستجدات في قطاع غزة

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

بحث وزيرا الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والباكستاني محمد إسحاق دار نائب رئيس مجلس الوزراء الباكستاني في مكالمة هاتفية جرت في الحادي عشر من أكتوبر اليوم آخر مستجدات الشرق الأوسط وما نجم عن اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة من المسائل.

كما تبادل الوزيران وجهات نظر حول سائر شؤون علاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية الراهنة والمقبلة وكذلك المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.