وزيرا خارجية أذربيجان وباكستان يبحثان المستجدات في قطاع غزة
باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج
بحث وزيرا الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والباكستاني محمد إسحاق دار نائب رئيس مجلس الوزراء الباكستاني في مكالمة هاتفية جرت في الحادي عشر من أكتوبر اليوم آخر مستجدات الشرق الأوسط وما نجم عن اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة من المسائل.
كما تبادل الوزيران وجهات نظر حول سائر شؤون علاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية الراهنة والمقبلة وكذلك المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
سفير أوزبكستان: مسجد فضولي "رمز للأخوة" في العالم الإسلامي
- 10.10.2025 [19:33]
سفير تركمانستان: مسجد فضولي "رمز" لوحدة العالم التركي
- 10.10.2025 [19:30]
فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي
- 10.10.2025 [16:53]
الجيش الإسرائيلي: دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ
- 10.10.2025 [15:36]
أذربيجان تعثر على رفات 10 أشخاص أو أكثر في أغدره تعود لحرب قراباغ الأولى
- 10.10.2025 [15:17]
تركمانستان تتولى رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2026
- 10.10.2025 [15:11]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع عشر
- 10.10.2025 [14:58]
الرئيس إلهام علييف يحيط رؤساء رابطة الدول المستقلة علما بتطور لاتشين المحررة
- 10.10.2025 [12:06]
الرئيس إلهام علييف: علاقات أذربيجان وطاجيكستان تشهد تطورا متتاليا
- 10.10.2025 [11:46]
ارتفاع صادرات أذربيجان من القطاع غير النفطي بنسبة 8 في المائة تقريبا
- 10.10.2025 [11:42]
الاتحاد الأذربيجاني للجودو يعلن تشكيلة المنتخب لجائزة المكسيك الكبرى
- 10.10.2025 [11:35]
الاتحاد الأوروبي يناقش آفاق ممر زنكزور
- 10.10.2025 [11:28]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 10.10.2025 [11:10]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 10.10.2025 [11:10]
انخفاض سعر برميل النفط
- 10.10.2025 [11:05]
أذربيجان تعزز شراكاتها التجارية والطاقية مع الكويت
- 09.10.2025 [20:30]
وزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا يعقدون اجتماعا ثلاثيا
- 09.10.2025 [20:21]
الرئيس علييف: هناك ديناميكية جيدة في زيادة التبادل التجاري مع روسيا
- 09.10.2025 [19:43]
بوتين يعرب عن أمله في استمرار علاقات روسيا وأذربيجان "بروح التحالف"
- 09.10.2025 [19:17]
وجدة: تنظيم لقاء فكري حول موضوع "المغرب الكبير كأفق للتفكير"
- 09.10.2025 [14:48]
حمام "شوكاك" التاريخي في كنجة يتحول إلى متحف يعود لعام 1606م
- 09.10.2025 [13:52]
رئيس وزراء جورجيا: الإعلام الغربي يُدار بالكامل من جهة واحدة
- 09.10.2025 [13:32]
العودة الكبرى: آغدره تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 09.10.2025 [12:43]
تفكيك شبكة خطيرة للاتجار غير المشروع في الأنواع المحمية بالمغرب
- 09.10.2025 [12:34]
ملجأ مليء بالأسرار: مغارات ناريمانكند في قوبوستان كانت منقذ سكانها عام 1918م
- 09.10.2025 [12:29]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث عشر
- 09.10.2025 [12:15]
الرئيس علييف يدعو الأمم المتحدة لتكثيف الجهود بشأن مشكلة المفقودين
- 09.10.2025 [12:12]
أذربيجان تعلن اكتشاف مقبرة جماعية أخرى في أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني
- 09.10.2025 [12:08]
ذربيجان تعلن تحديد هوية 251 مفقود والعثور على رفات ما يقرب من 800 شخص
- 09.10.2025 [11:59]
ترامب يخطط زيارة إسرائيل في الأيام القادمة
- 09.10.2025 [11:54]
رئيس أذربيجان يصل الى طاجيكستان
- 09.10.2025 [11:50]
الرئيس الأمريكي: قلت لنتنياهو إن إسرائيل لا يمكنها محاربة العالم
- 09.10.2025 [11:41]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 70 دولارا
- 09.10.2025 [11:20]
انخفاض سعر برميل النفط
- 09.10.2025 [11:10]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 09.10.2025 [11:07]
انطلاق مؤتمر دولي في باكو حول "توحيد الجهود لحل مشكلة المفقودين"
- 09.10.2025 [10:54]
ترامب يعلن عن الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس
- 09.10.2025 [10:43]
سجل بطولي: تحرير هادروت فتح الباب أمام أذربيجان نحو شوشا
- 09.10.2025 [09:51]
الرئيس علييف يشكر البلدان الشقيقة على دعمها لإعادة إعمار قراباغ
- 08.10.2025 [22:28]
أذربيجان تختتم ألعاب رابطة الدول المستقلة في المركز الثاني بـ 184 ميدالية
- 08.10.2025 [20:10]
وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا
- 08.10.2025 [20:07]
أذربيجان وألمانيا تناقشان التعاون المالي وإدارة الديون المستدامة
- 08.10.2025 [19:35]
المحكمتان الدستوريتان في أذربيجان وهنغاريا تعززان التعاون الثنائي
- 08.10.2025 [19:04]
مشروع مشترك مع البنك الدولي: تدريب 800 نازح سابق على المهن في أذربيجان
- 08.10.2025 [18:55]
مدعي أذربيجان العام يعقد اجتماعات ثنائية في جدة
- 08.10.2025 [17:55]
رئيس اللجنة الأذربيجانية يناقش السلام والتسامح مع رئيس مجلس شيوخ يوتا
- 08.10.2025 [15:34]
العودة الكبرى: قافلة أخرى من النازحين يعودون الى قرية خانيوردو لخوجالي
- 08.10.2025 [14:57]