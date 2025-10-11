الرئيس إلهام علييف يهنئ ملك إسبانيا بمناسبة العيد الملكي

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة إسبانيا فيليبي السادس بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

ونقل الرئيس الأذربيجاني فيها أطيب التمنيات والتبريكات المقرونة بموفور الصحة والسعادة والنجاح إلى الملك الإسباني ودوام الأمن والسلام والازدهار إلى الشعب الإسباني الصديق.