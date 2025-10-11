وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

الرئيس إلهام علييف يهنئ ملك إسبانيا بمناسبة العيد الملكي

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة إسبانيا فيليبي السادس بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

ونقل الرئيس الأذربيجاني فيها أطيب التمنيات والتبريكات المقرونة بموفور الصحة والسعادة والنجاح إلى الملك الإسباني ودوام الأمن والسلام والازدهار إلى الشعب الإسباني الصديق.

الرئيس علييف: الاتحاد الدولي للقضاة مؤسسة حيوية لحماية الاستقلال القضائي
  • ١٢.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٥٩]

الرئيس الأذربيجاني يلفت الانتباه إلى تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي على الأنظمة القضائية
  • ١٢.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٥٢]

الرئيس الأذربيجاني: بناء دولة القانون أولوية استراتيجية لسياسة أذربيجان
  • ١٢.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٤٨]

الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة تبدأ أعمالها في باكو بمشاركة 71 بلدا
  • ١٢.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٣٧]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس عشر
  • ١٢.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٥٦]

انطلاق المؤتمر الخامس لجراحة العظام والصدمات في العالم التركي بمدينة شوشا الأذربيجانية
  • ١١.١٠.٢٠٢٥ [٢٢:٤١]

تسريع تنويع الطاقة في أوروبا: اليونان تستعد لمضاعفة تدفقات الغاز الأذربيجاني
  • ١١.١٠.٢٠٢٥ [٢١:٤٣]

وفد "حوار باكو" يزور مسجد زنكيلان ضمن جولة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني
  • ١١.١٠.٢٠٢٥ [٢١:٠١]

الذكرى الخامسة لإرهاب كنجة: شهود عيان يروون الأهوال التي خلفها القصف الصاروخي الأرميني على المدنيين
  • ١١.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٠٥]

رئيس المحكمة العليا الأذربيجانية: النظام القضائي يدخل عصر الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المناخية

  • [19:52]

أذربيجان تدخل عصراً جديداً في إدارة المياه: إطلاق الخريطة المائية الإلكترونية ومكافحة الاستخدام غير القانوني

  • [19:32]

الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق المختلفة

  • [19:06]

الرئيس علييف: الاتحاد الدولي للقضاة مؤسسة حيوية لحماية الاستقلال القضائي

  • [18:59]

الرئيس الأذربيجاني يلفت الانتباه إلى تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي على الأنظمة القضائية

  • [18:52]

الرئيس الأذربيجاني: بناء دولة القانون أولوية استراتيجية لسياسة أذربيجان

  • [18:48]

تركيا وسورية تُجريان محادثات أمنية في أنقرة بمشاركة وزيري الدفاع والخارجية ورئيسي المخابرات

  • [18:46]

الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة تبدأ أعمالها في باكو بمشاركة 71 بلدا

  • [18:37]

الرئيس إلهام علييف يصل إلى مصر في زيارة عمل

  • [17:45]

 صوت لاتشين الذي يغزو القلوب: نوراي شاهسوفارلي موهبة تشبه شوكت علي أكبروفا

  • [16:28]

أذربيجان تحصد 4 ميداليات في اليوم الأول من بطولة الجائزة الكبرى للجودو في ليما

  • [15:37]

سوق العمل الأذربيجاني يشهد انتعاشاً بارتفاع متوسط الأجور بنسبة 7ر9 في المائة

  • [13:56]

الرئيس إلهام علييف يهنئ ملك إسبانيا بمناسبة العيد الملكي

  • [13:15]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس عشر

  • [12:56]

أذربيجان تعزز دورها المحوري في ممر الشمال الجنوب للنقل الدولي

  • 11.10.2025 [23:39]

انطلاق المؤتمر الخامس لجراحة العظام والصدمات في العالم التركي بمدينة شوشا الأذربيجانية

  • 11.10.2025 [22:41]

مهرجان للأعمال الزراعية في خانكندي لدعم سوق البذور وتوظيف العائدين

  • 11.10.2025 [22:09]

تسريع تنويع الطاقة في أوروبا: اليونان تستعد لمضاعفة تدفقات الغاز الأذربيجاني

  • 11.10.2025 [21:43]

وفد "حوار باكو" يزور مسجد زنكيلان ضمن جولة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 11.10.2025 [21:01]

الإحصاء تعلن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2025م

  • 11.10.2025 [20:32]

الذكرى الخامسة لإرهاب كنجة: شهود عيان يروون الأهوال التي خلفها القصف الصاروخي الأرميني على المدنيين

  • 11.10.2025 [20:05]

صدور كتاب ثلاثي اللغة عن "النائبة الأولى للرئيس" يوثق أنشطة مهربان علييفا
"هدفنا الرئيسي خدمة الشعب الأذربيجاني يظل ثابتاً وسيبقى كذلك"

  • 11.10.2025 [19:06]

وفد دولي رفيع يزور زنكيلان: حوار المفقودين يركز على إعادة البناء وآثار الفظائع في قراباغ

  • 11.10.2025 [18:13]

وزيرا خارجية أذربيجان وباكستان يبحثان المستجدات في قطاع غزة

  • 11.10.2025 [16:48]

وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان التطورات في الشرق الأوسط

  • 11.10.2025 [16:14]

فوز كاسح لمنتخبي أذربيجان للرجال والنساء على أرمينيا في بطولة أوروبا للشطرنج

  • 11.10.2025 [15:26]

رواية سجن شوشا: وفد مؤتمر دولي يزور موقع مقبرة جماعية تضم رفات 31 شخصاً تعرضوا للتعذيب

  • 11.10.2025 [14:24]

السلطات تؤكد عدم وجود خطر على السكان جراء ثوران بركان طيني قرب باكو

  • 11.10.2025 [13:36]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس عشر

  • 11.10.2025 [12:50]

انطلاق مؤتمر "المرأة والأمن السيبراني" بمشاركة خبراء دوليين في باكو

  • 11.10.2025 [11:37]

تعيين المغرب نائبا لرئاسة شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

  • 11.10.2025 [11:10]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 10.10.2025 [21:07]

وفد "حوار باكو" يزور شوشا ويتفقد جهود إعادة الإعمار وأضرار "التخريب الأرميني"

  • 10.10.2025 [20:44]

شراكة الطاقة والنقل بين أذربيجان وتركمانستان: غاز الخزر يتدفق إلى أوروبا والممر الأوسط يكتسب قوة

  • 10.10.2025 [19:55]

سفير أوزبكستان: مسجد فضولي "رمز للأخوة" في العالم الإسلامي

  • 10.10.2025 [19:33]

سفير تركمانستان: مسجد فضولي "رمز" لوحدة العالم التركي

  • 10.10.2025 [19:30]

رابطة الدول المستقلة تتبنى صيغة "زائد": منصة تعاون جديدة لتعزيز الحوار العالمي والإقليمي

  • 10.10.2025 [19:15]

وفد "حوار باكو" يزور المقبرة الجماعية رقم 29 في أغدره المكتشف فيها على رفات 10 عسكريين أذربيجانيين

  • 10.10.2025 [18:50]

فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي

  • 10.10.2025 [16:53]

محكمة باكو العسكرية تدرس وثائق تتضمن مؤشرات إحصائية بشأن القتلى والجرحى والأضرار الملحقة بالمنشآت المدنية والبيئة والآثار الدينية والثقافية جراء احتلال أرمينيا أراضي أذربيجان

  • 10.10.2025 [16:48]

الرئيس إلهام علييف يحضر استقبالا رسميا منظما على شرف رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

  • 10.10.2025 [16:04]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قريتي طازه بناء وبالليجه في خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني محدث

  • 10.10.2025 [16:03]

الجيش الإسرائيلي: دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ

  • 10.10.2025 [15:36]

الفوضى الدولية وتحديات السيادة: كيف تعزز أذربيجان دورها الإقليمي بسياسة خارجية متوازنة؟

  • 10.10.2025 [15:28]

تركيا ترسل أكثر من 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال العامين الماضيين

  • 10.10.2025 [15:26]

أذربيجان تعثر على رفات 10 أشخاص أو أكثر في أغدره تعود لحرب قراباغ الأولى

  • 10.10.2025 [15:17]

تركمانستان تتولى رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2026

  • 10.10.2025 [15:11]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع عشر

  • 10.10.2025 [14:58]

الرئيس إلهام علييف يشارك في اجتماع موسع لمجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه - محدث

  • 10.10.2025 [13:36]

الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه - محدث

  • 10.10.2025 [12:51]

الرئيس إلهام علييف: الفعاليات مثل ألعاب الرابطة تعزز الصداقة والتعاون سواء داخل المنظمة أم خارجها

  • 10.10.2025 [12:22]

الرئيس إلهام علييف يحيط رؤساء رابطة الدول المستقلة علما بتطور لاتشين المحررة

  • 10.10.2025 [12:06]

الرئيس إلهام علييف: علاقات أذربيجان وطاجيكستان تشهد تطورا متتاليا

  • 10.10.2025 [11:46]

ارتفاع صادرات أذربيجان من القطاع غير النفطي بنسبة 8 في المائة تقريبا

  • 10.10.2025 [11:42]

الاتحاد الأذربيجاني للجودو يعلن تشكيلة المنتخب لجائزة المكسيك الكبرى

  • 10.10.2025 [11:35]

الاتحاد الأوروبي يناقش آفاق ممر زنكزور

  • 10.10.2025 [11:28]

قامة أذربيجان الفكرية: البروفيسور عايدة إيمان قولييفا عالمة بارزة طورت علم الاستشراق الأذربيجاني

  • 10.10.2025 [11:27]

ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية

  • 10.10.2025 [11:10]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 10.10.2025 [11:10]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 10.10.2025 [11:05]

الرئيس إلهام علييف يعقد اجتماعا على انفراد مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن في دوشنبه - محدث

  • 10.10.2025 [11:01]

الرئيس إلهام علييف يصل الى قصر "ملت" بدوشنبه للاشتراك في اجتماع مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة

  • 10.10.2025 [10:06]

وزير خارجية أذربيجان يشارك في اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة ويشكر على دعم لاشين "عاصمة الثقافة"

  • 10.10.2025 [09:47]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
مرتزقة جلبتهم أرمينيا من سورية والاتحاد الروسي وإسبانيا وكندا وفرنسا واليونان ولبنان والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تم إشراكهم في القتال

  • 09.10.2025 [20:58]

أذربيجان تعزز شراكاتها التجارية والطاقية مع الكويت

  • 09.10.2025 [20:30]

وزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا يعقدون اجتماعا ثلاثيا

  • 09.10.2025 [20:21]

الرئيس إلهام علييف يحضر مأدبة عشاء لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

  • 09.10.2025 [19:54]

ادعاء صادم: بوتين يربط تحطم طائرة أذربيجانية بمسيرة أوكرانية وخلل فني في الدفاعات الروسية

  • 09.10.2025 [19:50]

الرئيس علييف: هناك ديناميكية جيدة في زيادة التبادل التجاري مع روسيا

  • 09.10.2025 [19:43]

بوتين يؤكد ضرورة "التقييم الموضوعي" لحادث تحطم طائرة أذربيجان ويشير لحاجته لمزيد من الوقت

  • 09.10.2025 [19:31]

بوتين يشيد بالعلاقات الإنسانية مع أذربيجان ويؤكد: اهتمام الرئيس علييف يرفعها لمستوى عال

  • 09.10.2025 [19:26]

"المدن الذكية" تحت التهديد: مسؤول بالداخلية الأذربيجانية يكشف استهداف 600 ألف جهاز إنترنت الأشياء بشبكة "ميراي"

  • 09.10.2025 [19:22]

بوتين يعرب عن أمله في استمرار علاقات روسيا وأذربيجان "بروح التحالف"

  • 09.10.2025 [19:17]

 الرئيس إلهام علييف يعقد اجتماعا على انفراد مع رئيس الاتحاد الروسي في دوشنبه - محدث

  • 09.10.2025 [18:51]

الرئيس علييف يشكر بوتين على إشرافه الشخصي على التحقيق في حادث تحطم طائرة أذال

  • 09.10.2025 [18:11]

خانق "تنكه" على طريق قوبا وأفورجه السياحي يجذب الزوار بجماله ومغارة "قاتشاغ مائل"

  • 09.10.2025 [16:26]

الرئيس الروسي: نقدم كل المساعدة في التحقيق بحادث تحطم طائرة أذال والتحقيق على وشك الانتهاء

  • 09.10.2025 [16:13]

محكمة باكو تكشف وثائق سرية عن تجنيد أرمينيا مرتزقة أجانب ومنظمات إرهابية في الحرب ضد أذربيجان
مرتزقة جلبتهم أرمينيا من سورية والاتحاد الروسي وإسبانيا وكندا وفرنسا واليونان ولبنان والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تم إشراكهم في القتال

  • 09.10.2025 [15:42]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قرية ونكلي في ولاية أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 09.10.2025 [15:25]

وزيرة رومانية سابقة: حجب معلومات المفقودين عن عائلاتهم انتهاك خطير لحقوق الإنسان

  • 09.10.2025 [15:24]

وجدة: تنظيم لقاء فكري حول موضوع "المغرب الكبير كأفق للتفكير"

  • 09.10.2025 [14:48]

مسؤولة من منظمة التعاون الإسلامي: حل مشكلة المفقودين يساهم في بناء الثقة وتسهيل الحل السياسي

  • 09.10.2025 [14:37]

وزيرة جورجيا في مؤتمر باكو: قضية المفقودين "أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً" والحل في التعاون

  • 09.10.2025 [14:17]

حمام "شوكاك" التاريخي في كنجة يتحول إلى متحف يعود لعام 1606م

  • 09.10.2025 [13:52]

دعوة عالمية في حوار باكو: سيناتور كيني يعتبر أذربيجان "نموذجاً دولياً" في التعامل مع قضية المفقودين

  • 09.10.2025 [13:45]

جمعية فينتك الأذربيجانية تعزز التعاون مع نظيرتها التركية وشركة استشارات دولية

  • 09.10.2025 [13:38]

رئيس وزراء جورجيا: الإعلام الغربي يُدار بالكامل من جهة واحدة

  • 09.10.2025 [13:32]

العودة الكبرى: آغدره تستقبل دفعة أخرى من سكانها

  • 09.10.2025 [12:43]

تفكيك شبكة خطيرة للاتجار غير المشروع في الأنواع المحمية بالمغرب

  • 09.10.2025 [12:34]

ملجأ مليء بالأسرار: مغارات ناريمانكند في قوبوستان كانت منقذ سكانها عام 1918م

  • 09.10.2025 [12:29]

أناما تُحيد لغماً مضاداً للأفراد من نوع مون50 صنع أرمينيا في خوجاوند المحررة من الاحتلال

  • 09.10.2025 [12:28]

البنك المركزي الأذربيجاني: نعمل على ثورة رقمية وتوحيد مدفوعات رمز الاستجابة السريعة

  • 09.10.2025 [12:23]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث عشر

  • 09.10.2025 [12:15]

الرئيس علييف يدعو الأمم المتحدة لتكثيف الجهود بشأن مشكلة المفقودين

  • 09.10.2025 [12:12]

أذربيجان تعلن اكتشاف مقبرة جماعية أخرى في أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 09.10.2025 [12:08]

ذربيجان تعلن تحديد هوية 251 مفقود والعثور على رفات ما يقرب من 800 شخص

  • 09.10.2025 [11:59]

ترامب يخطط زيارة إسرائيل في الأيام القادمة

  • 09.10.2025 [11:54]

رئيس أذربيجان يصل الى طاجيكستان

  • 09.10.2025 [11:50]

باكو تتحول إلى مركز للابتكار المالي: "منتدى فينتك 2025" يناقش الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

  • 09.10.2025 [11:46]

الرئيس الأمريكي: قلت لنتنياهو إن إسرائيل لا يمكنها محاربة العالم

  • 09.10.2025 [11:41]