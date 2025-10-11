أذربيجان تحصد 4 ميداليات في اليوم الأول من بطولة الجائزة الكبرى للجودو في ليما

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

حصد لاعبو الجودو الأذربيجانيون 4 ميداليات في اليوم الأول من منافسات بطولة الجائزة الكبرى التي تستضيفها العاصمة البيروفية ليما.

وحقق أحمد يوسفوف المتنافس في الوزن الـ60 كجم الميدالية الفضية فيما حصد كل من رسلان باشاييف ورشاد يلكييف في الوزن الـ 66 كجم الميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات نالت كونول علييفا في الوزن الـ 48 كجم الميدالية البرونزية.

واحتلت البعثة الأذربيجانية بناءً على نتائج اليوم الأول المرتبة السادسة في الترتيب العام بين 48 بلدا مشاركا برصيد ميدالية فضية و3 ميداليات برونزية.