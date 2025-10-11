الرئيس الأذربيجاني: بناء دولة القانون أولوية استراتيجية لسياسة أذربيجان

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

جاء في رسالة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الموجهة للمشاركين في الاجتماع السنوي السابع والستين للاتحاد الدولي للقضاة أن بناء دولة القانون يمثل أولوية استراتيجية لسياسة الدولة في جمهورية أذربيجان.

وأشار الرئيس علييف إلى أن أذربيجان تتخذ إجراءات واسعة النطاق لزيادة تعزيز دور العدالة باعتبارها الضامن الرئيسي لحماية حقوق الإنسان.

كما جاء في الرسالة أن الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها البلد أسفرت عن نتائج تدل على زيادة كفاءة النشاط القضائي وتوسيع فرص لجوء المواطنين إلى العدالة وتعزيز استقلال القضاة.