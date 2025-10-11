الرئيس الأذربيجاني يلفت الانتباه إلى تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي على الأنظمة القضائية

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

أشار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في رسالته الموجهة للمشاركين في الاجتماع السنوي السابع والستين للاتحاد الدولي للقضاة إلى ضرورة تكيف الأنظمة القضائية مع التحديات التكنولوجية الحديثة.

وأكد الرئيس علييف أن تحديات العصر الحديث والتحول الاجتماعي والاقتصادي العالمي والتسارع في الرقمنة وتطبيق التقنيات الجديدة وخاصة الذكاء الاصطناعي تتطلب من الأنظمة القضائية التكيف المستمر وتطبيق مقاربات جديدة.

وشدد الرئيس علييف على أهمية الاجتماعات السنوية للاتحاد في هذا السياق قائلا "تُعد الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للقضاة منصة حوار مثمرة وتبادل خبرات مفيدة لتحديد اتجاهات التطور المستقبلية للأنظمة القضائية والقانونية والاستجابة للتحديات التي تواجهها في ظل الواقع المعاصر."