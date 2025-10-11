الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة تبدأ أعمالها في باكو بمشاركة 71 بلدا

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

بدأت الجمعية العامة السابعة والستون للاتحاد الدولي للقضاة أعمالها اليوم 12 أكتوبر في مركز باكو للمؤتمرات ويهدف الاتحاد الذي تأسس عام 1953 إلى حماية استقلال السلطات القضائية حول العالم.

وقرأ رئيس اتحاد القضاة الأذربيجاني رامز رضاييف رسالة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الموجهة للمشاركين.

وشارك في حفل الافتتاح ما يقرب من 300 ممثل من 71 بلدا بما في ذلك قضاة ومحامون ومسؤولون حكوميون وخبراء قانونيون ويضم الاتحاد حالياً جمعيات قضائية من 93 بلدا.

وخلال الجمعية العامة التي تستمر حتى 17 أكتوبر يتم إجراء انتخابات لأجهزة الإدارة في الاتحاد، بما في ذلك انتخابات رئيس الاتحاد ومناقشة الأوضاع القانونية والمشكلات والتجارب الإيجابية في الأنظمة القضائية المختلفة وعقد مؤتمر دولي يوم 14 أكتوبر حول "العلاقات بين السلطة القضائية وفروع السلطة الأخرى".

كما يتم تنظيم معرض بعنوان "رموز إقامة العدل" يعرض ما يقرب من 150 قطعة رمزية ومن بينها أردية قضائية وأوسمة عملات من 80 بلدا.

يُذكر أن قرار استضافة باكو لاجتماعات عام 2025 اتُخذ العام الماضي في كيب تاون بجنوب أفريقيا.