الرئيس علييف: الاتحاد الدولي للقضاة مؤسسة حيوية لحماية الاستقلال القضائي

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

جاء في رسالة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الموجهة إلى المشاركين في الاجتماع السنوي السابع والستين للاتحاد الدولي للقضاة أن الاتحاد الذي يضم في عضويته نحو 100 جمعية وطنية للقضاة قد تحول إلى مؤسسة حيوية أطلقت مبادرات مهمة منذ تأسيسها.

وذكر الرئيس علييف أن الأهداف الأساسية للاتحاد هي الدفاع عن استقلال القضاة وتعزيز سيادة القانون ورفع جودة وكفاءة إقامة العدل.

وأكد الرئيس الأذربيجاني في الرسالة أن الاتحاد الدولي للقضاة يلعب اليوم أيضاً دور منصة للحوار والتعاون الدولي لتحسين النظام القضائي الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة القانون.