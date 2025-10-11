رئيس المحكمة العليا الأذربيجانية: النظام القضائي يدخل عصر الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المناخية

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

أكد إنعام كريموف رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء في أذربيجان في خطاب ألقاه في افتتاح الجمعية العامة السابعة والستين للاتحاد الدولي للقضاة في باكو أن نظام العدالة في البلد تأسس على أساس الدستور الذي وُضع تحت قيادة الزعيم الوطني حيدر علييف وتحول بفضل إصلاحات الرئيس إلهام علييف إلى إحدى أكثر ركائز الدولة ديناميكية.

ولفت كريموف إلى التوقيت الاستثنائي للاجتماع مشيراً إلى أن انعقاده يتزامن مع الذكرى الثلاثين للدستور ومرور خمس سنوات على استعادة سلامة الأراضي وهو ما يذكر بأن "العدالة ليست مجرد مطلب قانوني، بل هي أساس الاستقلال ووحدة أمتنا".

وشدد كريموف على أن العدالة تواجه اليوم تحديات لم يسبق لها مثيل وتتطلب التعاون الدولي والتكيف مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشار إلى أن أذربيجان بصفتها رئيساً لمؤتمر الكوب29 تؤكد التزامها بالعمل المناخي وهو ما ينعكس على القضاة الذين يلتزمون بمبادئ "التحول الأخضر" في أنشطتهم.

ووصف كريموف الاتحاد الدولي للقضاة بأنه منصة أساسية لتعزيز الحوار والتعاون وتأمين استقلال السلطة القضائية مؤكداً أن اتحاد القضاة الأذربيجاني يساهم بكل فخر في تعميق التفاهم المتبادل واكتساب الخبرات لجيل القضاة الشاب.